Почему все больше людей не закрашивают седину: психологи назвали неожиданную причину

Это решение часто связано с самопринятием и внутренней свободой.

На протяжении десятилетий седые волосы несли в себе определённое социальное послание. Многих учили воспринимать их как нечто, что нужно скрывать, исправлять или обращать вспять. Целые индустрии были выстроены вокруг идеи, что старение должно оставаться невидимым.

Тем не менее всё больше взрослых делают иной выбор: откладывают краску и позволяют естественной седине расти, пишет The Times of India. Для одних это кажется удивительным. Другие могут предположить, что человек просто перестал следить за собой. Но психология говорит совсем о другом.

Для многих людей это решение почти не связано с ленью или сдачей позиций. Чаще оно отражает сдвиг в приоритетах, идентичности и принятии себя. Вот что психология говорит о том, что на самом деле происходит.

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Теория самодетерминации объясняет этот растущий тренд

Одно из наиболее весомых объяснений даёт теория самодетерминации, разработанная психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном. Согласно ей, люди психологически процветают, когда удовлетворены три потребности: автономия, компетентность и принадлежность.

Особую роль здесь играет автономия – возможность принимать решения, исходя из личных ценностей, а не внешнего давления. Для многих взрослых отказ от окрашивания седины становится актом личной воли.

Вместо вопроса "Что обо мне подумают?" человек начинает задавать другой: "Что правильно для меня?"

Решение смещается от социальных ожиданий к личным предпочтениям.

Люди всё комфортнее чувствуют себя в своей истинной идентичности

Ещё одно объяснение даёт теория самовосприятия, связанная с психологом Карлом Роджерсом. Она предполагает, что психологическое благополучие улучшается, когда есть соответствие между тем, кто есть человек на самом деле, и тем, как он представляет себя миру.

Роджерс называл это конгруэнтностью. Когда внешний облик совпадает с внутренней идентичностью, люди нередко переживают более глубокое ощущение подлинности.

Для некоторых постоянное поддержание более молодого вида со временем приводит к эмоциональному истощению. Позволить седине проявиться – значит снять это напряжение.

Человек больше не управляет двумя версиями себя. Он просто показывает себя таким, какой он есть.

С возрастом приоритеты естественно меняются

Одна из наиболее авторитетных теорий в психологии старения – социоэмоциональная теория избирательности, разработанная психологом Лорой Карстенсен. Она объясняет, что с возрастом люди нередко меняют свои приоритеты.

Вместо погони за внешним признанием они начинают сосредотачиваться на эмоционально значимых переживаниях. Энергия становится ценнее. Время ощущается как более драгоценное. Многие перестают вкладываться в занятия, которые больше не приносят личного удовлетворения.

Именно поэтому некоторые взрослые могут вдруг решить прекратить красить волосы после десятилетий этой привычки. Это не бунт. Это переосмысление приоритетов.

Это решение может даваться непросто

Психолог Леон Фестингер разработал теорию социального сравнения, согласно которой люди от природы склонны сравнивать себя с другими. Внешность – одна из сфер, где такие сравнения происходят особенно интенсивно.

Социальные сети усилили эту тенденцию. Люди постоянно видят тщательно отобранные образы красоты. Знаменитости, инфлюенсеры и обработанные фото могут формировать нереалистичные ожидания от старения.

Тем не менее всё больше публичных персон открыто принимают свою натуральную седину – и это помогает нормализовать такой выбор. Эта видимость снижает социальное давление и побуждает других делать выборы, отвечающие их собственным ценностям.

При этом сравнения по-прежнему могут делать переход эмоционально непростым.

Быть собой поддерживает психологическое благополучие

Психологи всё активнее изучают теорию аутентичности – поведения, отражающего истинные ценности и идентичность человека. Исследования неоднократно связывали аутентичность с более высокой удовлетворённостью жизнью и эмоциональным благополучием.

Аутентичность не означает отказа от ухода за собой. Это просто значит, что выбор исходит из личного желания, а не из страха.

Некоторые люди искренне наслаждаются окрашиванием волос. Другие искренне предпочитают оставлять их натуральными. Оба решения могут быть психологически здоровыми. Разница – в мотивации.

Вопрос звучит так: "Я делаю это потому, что хочу, или потому что чувствую себя обязанным?"

Хронологический возраст и личная идентичность – не одно и то же

Исследователи также изучают возрастную идентичность – то, насколько старыми люди себя ощущают, а не сколько им лет на самом деле. Интересно, что многие взрослые, принимающие седину, не начинают чувствовать себя старше.

Напротив, некоторые сообщают о большей уверенности в себе. Это связано с тем, что уверенность нередко рождается из принятия перемен, а не из борьбы с ними.

Всё больше специалистов принимают седину в корпоративной среде. Многие сообщества в социальных сетях сегодня прославляют естественное старение, а не скрывают его. Сам разговор об этом меняется.

Психология седых волос

Психология учит нас, что повседневные выборы нередко отражают глубинные ценности. Седина – это не главное. Главное – идентичность, подлинность, свобода. Для многих людей решение не красить седые волосы – это не капитуляция. Это выбор того, что важно.

Одни будут продолжать краситься, потому что это приносит им радость. Другие прекратят, потому что это больше не кажется им необходимым. Ни один выбор не лучше другого.

Психология неизменно говорит об одном: психологическое благополучие растёт, когда решения исходят из личных ценностей, а не из социального давления.

Потому что в конечном счёте многие обнаруживают кое-что неожиданное. Уверенность не всегда приходит от того, что выглядишь моложе. Иногда она приходит от того, что больше не нужно скрывать ход времени.

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