Тымчук: в Краматорске силы АТО уничтожили 40 боевиков и машину разграждения
08:26, 10 июня 2014Политика
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Также было уничтожено 2 миномета боевиков.
Shamil Khakirov / flickr.com
Об этом говорится в сообщении руководителя центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.
"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», прошедшей ночью террористами из минометов был обстрелян аэродром в Краматорске. Силы АТО открыли ответный огонь. В результате было уничтожено 2 миномета боевиков и 1 инженерная машина разграждения ИМР, использовавшаяся террористами", - говорится в сообщенни. Читайте такжеВ Краматорске горсовет опубликовал список подвалов домов, где можно укрыться от обстрелов
Среди силовиков потерь нет.
По предварительным данным, около 40 боевиков было уничтожено.
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