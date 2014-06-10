Тымчук: в Краматорске силы АТО уничтожили 40 боевиков и машину разграждения

Об этом говорится в сообщении руководителя центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», прошедшей ночью террористами из минометов был обстрелян аэродром в Краматорске. Силы АТО открыли ответный огонь. В результате было уничтожено 2 миномета боевиков и 1 инженерная машина разграждения ИМР, использовавшаяся террористами", - говорится в сообщенни. Читайте такжеВ Краматорске горсовет опубликовал список подвалов домов, где можно укрыться от обстрелов

Среди силовиков потерь нет.

По предварительным данным, около 40 боевиков было уничтожено.