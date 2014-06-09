Глава МИД Германии: в ситуации на востоке Украины появился слабый свет в конце тоннеля

"В украинском конфликте впервые за последние месяцы забрезжил слабый свет в конце тоннеля. Мы еще далеки от решения украинского кризиса. Но после недель и месяцев интенсивных дипломатических усилий стороны конфликта наконец-то говорят друг с другом", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер накануне встречи глав внешнеполитических ведомств Германии, Польши и России в Санкт-Петербурге.

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Как передает слова немецкого министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии, диалог, который в настоящее время начинается, ни в коем случае не должен вновь прекратиться.

В воскресенье, 8 июня, президент Петр Порошенко начал заседание трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана по установлению мира и спокойствия на востоке Украины.

Как считает немецкий министр, участники этой контактной группы должны сконцентрироваться на том, чтобы остановить насилие и продолжить начатый национальный диалог за круглым столом.

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"На предстоящих переговорах в Санкт-Петербурге я хочу обсудить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и польским министром иностранных дел Радославом Сикорским то, как могут быть использованы позитивные моменты последних дней для того, чтобы сделать процесс деэскалации необратимым", - заключил Франк-Вальтер Штайнмайер.