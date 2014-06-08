Порошенко: Огонь на востоке Украины необходимо прекратить на этой неделе

Во время встречи, на которой присутствовали от Украины Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии Павел Климкин, Специальный представитель Генерального секретаря ОБСЕ Хайди Тальявини и Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Михаил Зурабов, Глава государства отметил, что стороны должны работать над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в Нормандии во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олланд и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службе Президента. Читайте такжеВ АП назвали реальными планы Порошенко относительно сепаратистов и Крыма

«Мы должны на этой неделе прекратить огонь. Для меня каждый день, когда умирают люди, каждый день, когда Украина платит такую ​​высокую цену, является неприемлемым. Поэтому во-первых надо возобновить работу государственной границы Украины, для того, чтобы гарантировать безопасность каждого гражданина Украины, который живет на Донбассе, независимо от того, какие политические симпатии он имеет», - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства предложил проводить заседания трехсторонней контактной группы ежедневно для обработки сделанного и координации дальнейших действий по реализации плана мирного урегулирования на востоке Украины.