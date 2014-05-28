Норвегия прекратила военное сотрудничество с Россией до конца года

Как заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде, решение связано с «ситуацией в Украине и действиями России» в ходе украинского конфликта.

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«После противозаконной аннексии Крыма Россия способствовала дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине», - сказала норвежский министр, передает Deutsche Welle.

Это решение касается в общей сложности 15 запланированных до конца этого года визитов и других мероприятий, включая визит в Норвегию командующего российскими вооруженными силами и переговоров официальных лиц двух стран.

Между тем, будет продолжено сотрудничество в области поисковых и спасательных работ в морях, а также в сфере обеспечения безопасности границ.

Ранее Норвегия приняла решение временно отказаться от военного сотрудничества с Россией в связи с позицией Москвы по Украине и Крыму до конца мая.