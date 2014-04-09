ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением аннексии Крыма Россией

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции ПАСЕ "Развитие последних событий в Украине: угроза функционированию демократических институтов", которая принята во время сессии в Страсбурге.

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"Ассамблея решительно осуждает российскую военную агрессию и последующую аннексию Крыма, что является четким нарушением норм международного права, в том числе положений Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Акта ОБСЕ и основных норм Совета Европы. Ни один из аргументов, к которым прибегает Российская Федерация для оправдания своих действий, не соответствует действительности", говорится в резолюции ПАСЕ.

Содокладчик ПАСЕ по Украине Майлис Репс (Эстония) осудила аннексию Крыма Россией. "Мы осуждаем любое сепаратистские движение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Украины. Любое военное или политическое вмешательство, которое поставит под сомнение проведение президентских выборов, подорвет будущее Украины", - сказала Репс.

Другой содокладчик Мариетта де Пурбе-Лундин (Швеция) заявила, что Украина должна провести конституционную реформу, децентрализацию власти с делегированием значительных полномочий местным общинам, но при сильном унитарном государстве. Резолюция ПАСЕ осудила предложения России по федерализации Украины, поскольку это "привело бы к значительному ослаблению единства и стабильности страны".

Представитель России, глава комитета по иностранным делам Госдумы Алексей Пушков заявил: "Десять миллионов русских и русскоязычных граждан в Украине требуют федерализации. Поэтому утверждать, что никто в самой Украине не требует федерализации - это неправда".

В резолюции также говорится об отсутствии прямой угрозы этническому русскоязычному меньшинству в Украине в целом и в частности в Крыму. К уважению прав национальных меньшинств в своем выступлении призвал и генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд.

"Аннексия Крыма мешает выполнению Украиной обязательств по соблюдению прав человека и национальных меньшинств на полуострове. Украина никогда не признает аннексию Крыма. Ситуация сейчас очень напряженная и на востоке Украины", - сказал в выступлении глава украинской делегации депутат Иван Попеску.

В своем выступлении британский делегат ПАСЕ лорд Андерсон подчеркнул необходимость нейтралитета Украины и указал на опасные действия России в Крыму: "Балтийские государства и Молдова боятся, что они могут быть следующими... Украинская внутренняя модель должна опираться на конституционную модель Швейцарии и, например, Финляндии, как модель нейтралитета".

Резолюция ПАСЕ также призвала к проведению в Украине досрочных парламентских выборов. Выборы в Верховную Раду должны состояться осенью 2017 года.

Во время дебатов в ПАСЕ присутствовал министр юстиции Украины Павел Петренко.