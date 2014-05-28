Эксперт: силовики начали давать адекватный ответ боевикам и действовать на опережение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тымчук заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Силовики начали демонстрировать адекватные действия, идет навязывание инициативы противнику, а не рефлекторные реакции на действия террористов, как это было раньше”, - сказал Тымчук.

Он добавил, что сейчас украинские силовики во время активизации АТО в Донецке действуют именно в том формате, в котором должна происходить антитеррористическая операция.Читайте такжеВ Донецке силовики уничтожили несколько огневых точек террористов - Тымчук

Также эксперт добавил, что Россия продолжает выводить своих военных с территории Украины, заменяя их наемниками, среди которых есть иностранцы.

“Этот процесс продолжается, группа наемников формируется на Кавказе, мы видим там много представителей кавказских национальностей. Это не только чеченцы, но и представители Афганистана, есть боевики из Абхазии”, - сказал Тымчук.

Вместе с тем, он не связывает успехи в проведении антитеррористической операции с избранием Петра Порошенко на пост президента. Тымчук заявил, что это больше связано с приобретением опыта украинскими силовиками.Читайте такжеВ Славянске силовики подбили артустановку «Нона», захваченную ранее террористами

“На этот вопрос нет однозначного ответа. Украинские силовики достаточно долгое время приобретали опыт. И мы видим, что сейчас уже есть адекватная реакция на угрозы со стороны террористов. К тому же украинские военные раньше не были готовы стрелять в террористов. Сегодня эта проблема решена, после того как погибло достаточно много наших ребят. Вряд ли стоит говорить, что вот выбрали Порошенко - и все изменилось. Когда он станет президентом, тогда мы будем оценивать его действия как главнокомандующего”, - сказал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

В частности, ночью 26 мая на территорию Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой «Донецкой народной республики» и требовали вывести украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта.

26 мая в 13.00 после того, как террористы отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу.

27 мая пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что бой с террористами в Донецке прекращен, они понесли существенные потери.Читайте такжеВ Донецке ликвидировано не менее 200 террористов - пресс-офицер АТО

Также Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция будет длиться до полного уничтожения террористов. Против них могут применить «высокоточное оружие».

Кроме того, в ночь на 27 мая боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» ограбили и подожгли спортивную арену «Дружба», причинив ей значительный материальный ущерб.

Во время АТО украинские силовики начали использовать боевую авиацию.