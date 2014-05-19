The Independent: Противостояние между США и Россией переместилось на Международную космическую станцию

Об этом говорится в статье Джеймса Винсента под названием «Противостояния между США и Россией переместилось на Международную космическую станцию» в газете The Independent.

В июле 1975 г. обе страны праздновали первый совместный космический полет, когда корабли «Аполлон» и «Союз» состыковались на орбите, а астронавты и космонавты, улыбаясь на камеру, пожали друг другу руки через шлюз.

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Но теперь, когда вопрос об использовании Международной космической станции – научно-исследовательской лаборатории стоимостью 150 млрд. долл., которая по-прежнему разделена так же, как во времена холодной войны – превратился в «перетягивание каната» между США и Россией, дух сотрудничества, кажется, исчез.

Спор начался еще в апреле, когда произошла утечка информации из НАСА, и выяснилось, что агентство собирается приостановить все договора с Россией из-за того, что она «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Хотя участие правительства США не было явным, многие считают, что на принятие такого решения повлияли Белый дом и Государственный департамент. Последующие ограничения на экспорт, в ​​частности, «высоких технологий в сфере обороны (экспорт товаров и услуг)», стали еще одним доказательством намерений США наказать проблемную космическую отрасль российской экономики.

Тем не менее, еще есть одна область, где российское космическое агентство Роскосмос занимает лидирующие позиции – это транспортировка в космос.

После того, как в 2011 г. США перестали использовать свои шаттлы, они оказались в полной зависимости от российских ракет, в частности ракет «Союз», более старая модель которых использовалась во время миссии 1975 г., для отправки и возврата своих астронавтов с космической станции.

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Москва «очень обеспокоена вопросом, стоит ли продолжать развивать высокотехнологические проекты с таким ненадежным партнером, как Соединенные Штаты», и заявил, что Россия отклонит предложение США использовать МКС после запланировано завершения срока ее эксплуатации в 2020 г.

Тем не менее, Россия сделала шаг назад, и позже Рогозин заявил, что россияне понимают, что МКС сейчас «хрупкая в прямом и переносном смысле», и что они будут «действовать очень прагматично и не будут препятствовать работе МКС». Но этот инцидент показал, насколько зависимыми сейчас являются американские аэрокосмические программы.

Кроме того, что за отправку одного космонавта на МКС США должны платить России 71 млн. долл., Пентагон полностью зависит от российских ракет РД-180 для запусков в космос, и запасы, которых хватило бы еще на пару лет, США не пригодятся, если Роскосмос будет продолжать продавать ракетные двигатели с новым ограничением: «они не могут использоваться для запуска военных спутников».

Джеймс Оберг, бывший инженер НАСА и автор книги «Орбита под несчастливой звездой», в которой говорится об общей истории двух стран в космосе, сказал, что последние заявления обеих сторон положило конец их «партнерству, основанному на неохотной взаимной зависимости» и начало новой эры для сферы космонавтики.

«Теперь произойдет сдвиг в проведении космических операций, для которых долгое время собирали силы», – сказал он. «Мы переходим от стандартной модели, где все вместе строят что-то одно, к антарктической модели, когда у каждого своя собственная программа».

Г-н Оберг сказал, что уменьшение вступительных взносов для запусков в космос способствует не только появлению новых проектов из таких стран, как Китай и Индия, но и формированию нового коммерческого сектора, в котором три главных актера развивают возможности доставки экипажей на орбиту. Есть компании, с которыми США сотрудничает давно, Boeing и Sierra Nevada, а есть и новые, такие как SpaceX, амбициозный проект, созданный Элоном Маском, миллиардером, который основал систему платежей PayPal.

Угрозы России могут иметь позитивные последствия для НАСА, а также для частного сектора. Исполнительный директор агентства Чарльз Болден использовал угрозу ограничения запусков в качестве «кнута и пряника» для того, чтобы заставить Конгресс принять предложенный Бараком Обамой бюджет в 17.5 млрд. долл. на 2015 г., 848 млн. долл. из которого должны пойти на программу НАСА «Commercial Crew» (средства коммерческой доставки космонавтов на орбиту). «Вопрос о том, нужно ли двигаться вперед, это выбор между тем, чтобы полностью финансировать проект Президента, что даст возможность осуществлять все запуски в космос с нашей территории, и тем, чтобы продолжать платить миллионы россиянам», – написал Болден в своем блоге в конце апреля.

«Г-н Рогозин сейчас делает НАСА только сильнее, в результате чего оно может ускорить существующие программы и добиться полной автономии», – добавил г-н Оберг. «Когда это случится – сказали мне некоторые по-настоящему дальновидные россияне – в ближайших три-пять лет, последняя сфера космической индустрии, где Россия пока еще играет важную роль, будет закрыта для нее. Их технологии и средства уже станут не нужными».