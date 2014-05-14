Le Figaro: Россия собирается покинуть Международную космическую станцию

В статье под названием «Россия собирается покинуть Международную космическую станцию» в газете Le Figaro Анн-Лор Фремон сообщает, что Москва также собирается запретить США использовать ракетные двигатели в военных целях в ответ на введение санкций против России.

Международная космическая станция (МКС) до этого момента относилась к тем немногим сферам российско-американского сотрудничества, на которые не влиял украинский кризис. Но, видимо, теперь это изменилось. Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, который отвечает за военно-промышленный комплекс, заявил во вторник, что его страна перестанет эксплуатировать МКС после 2020 г. Ясный способ ответить на санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма. «После 2020 г. мы хотим перенаправить наши финансовые средства в более перспективные космические проекты», – добавил вице-премьер, как сообщает AFP со ссылкой на российское агентство Интерфакс.

Россия является одной из 15 стран, которые принимают участие в МКС, выведенной на орбиту в 1998 г., и которую изначально планировалось использовать до 2020 г. В Администрации президента США, однако, заявили в январе, что работа этой гигантской лаборатории будет продлена, по крайней мере, до 2024 г., хотя финансирование этого проекта еще далеко от завершения. Если верить заявлениям Рогозина, США не смогут рассчитывать на помощь россиян, которые участвуют в проекте с 1990-х годов. Но решение России не является окончательным, и рамки такого решения также стоит четко очертить.

Американцы зависят от российских капсул «Союз»

Это не первый случай, когда тот же Дмитрий Рогозин, который сам стал мишенью американский санкций, угрожает нанести ответный удар по МКС. В конце апреля он предупредил США, что санкции, которые могут быть введены против космической отрасли России, могут обернуться против американских космонавтов. Он даже прокомментировал в Твиттере, что американцам придется отправлять своих космонавтов на МКС «с помощью батута». Так как американские шаттлы «отправили на пенсию» («Endeavour» совершил последний космический полет весной 2011 г.), российский «Союз» является единственным способом отправки и возвращения экипажей со станции.

Москва (пока) не подняла вопрос о разделе капсул «Союз» с американцами, которые совсем недавно продлили такой необходимый контракт за 457,9 млн. долл., как сообщает журналист. И хотя НАСА надеется, что его собственные партнеры, такие как Space X, в скором времени смогут обеспечить передвижение в космическом пространстве, это произойдет не раньше 2020 г.

Но Россия на этом не остановилась: вице-премьер Рогозин заявил во вторник, что Москва также собирается запретить США использовать российские ракетные двигатели для военных целей. Это будет касаться моделей МК-33 и РД-180, которые американцы используют в ракетах Atlas V. «Мы готовы поставлять в США ракетные двигатели только с условием их неиспользования для выведения военных космических аппаратов», – заявил во вторник Дмитрий Рогозин ... что, собственно, и делают ракеты Atlas V.