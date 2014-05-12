"Солдатская мать" из Киева организовала "луганский референдум" в Москве - СМИ

Мария Ципко, знаменитая плакальщица из Одессы, разъезжавшая с гастрольным антимайданным туром по всем городам Юго-Востока, отметившаяся в Крыму и сейчас проживающая в Москве, являлась основным организатором странного воскресного действа в столице, называвшегося голосованием по "референдуму" о выходе Донецкой и Луганской областей из состава Украины.

Об этом сообщает "Русский Монитор".

Организатором ее называли все, от зиц-председательницы «комиссии» до местного префекта, прибывшего отметиться на этой необычной акции.

Видео Владимир Егоров

Как сообщил изданию народный корреспондент Владимир Егоров, во время самого голосования она ходила на импровизированном уличном «избирательном участке», о котором мы сообщали ранее, с бейджиком «координатор» и с большим удовольствием позировала журналистам, рассказывая, что сама она из Луганска и вот тут организовала голосование.

Потом, при появлении представителей ЛДПР, которые являлись частичными спонсорами этого действа, дама внезапно начала с ними ругаться и припоминать им, что когда она жила в общежитии ЛДПР в Москве (оказывается, есть и такое), то там ей не очень помогали пережить психологическую травму переезда из Одессы, откуда она бежала из-за преследования бандеровцами и агентами ЦРУ. Тут дама и была окончательно опознана корреспондентом издания и другими представителями СМИ.

По окончании голосования, когда действо перенеслось в некий штаб казаков на Молодежной, мадам Ципко и вовсе перестала стесняться и начала активно рулить всей «комиссией». После чего всю прессу изгнали, не давая зафиксировать подсчет «голосов».







