"Одесситка" из Севастополя и "солдатская мать" из Киева в России стала "беженкой из Донецка"

Женщина выступила со сцены, представившись беженкой из Донецка, и рассказала, как "убегала ночью". Выступление показали в сюжете российского Первого канала, сообщает ТСН.

"Буквально вчера ночью, пробираясь в, можно сказать, ужасных условиях, мы практически, можно сказать, бежали из Донецка. Это было очень больно", - заявила женщина со сцены.

Ранее "гастролерша" в роли "одесситки" выступала в Севастополе - просила помощи у России.

Читайте также"Солдатской матерью" оказалась регионалка, у которой нет сыновейА несколькими днями ранее женщина, замотанная в российский флаг, демонстрировала свой ораторский талант на митинге в Харькове.

Видели ее и в феврале в Киеве - в футболке "солдатской матери" и с символикой Партии регионов она ходила к баррикадам на Грушевского.

Как сообщали СМИ, вместе с ней роль "солдатской матери" выполняла регионалка, у которой сыновей нет.