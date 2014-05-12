Сепаратисты не будут проводить второй этап «референдума» в Донецкой области

Об этом заявил председатель незаконного ЦИК сепаратистской ДНР Роман Лягин, передает «УРА-Информ. Донбасс».

По его словам, самопровозглашенная Донецкая народная республика не готовит бюллетени для проведения второго этапа «референдума» ни по вопросу присоединения к России, ни по вопросу объединения Луганской и Донецкой республик.Читайте такжеТурчинов: В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%

«На этих выходных ничего проводиться не будет, не готовятся ни бюллетени, ни организация», - отметил он.

Лягин также добавил, что окончательные результаты «референдума» по Донецкой области будут оглашены сегодня после 15:00.

При этом Лягин опроверг информацию, опубликованную в некоторых СМИ, что люди из команды «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева отстранили его и ряд других лидеров ДНР от руководства республикой. «Я выполняю свои функции в избирательной комиссии, как и раньше», - добавил он.