МИД о визите Путина в Крым: Россия идет на дальнейшую эскалацию конфликта

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной посещением сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД.

«В Украине расценивают этот шаг как откровенное игнорирование российской стороной действующего законодательства Украины, норм международного права, грубое нарушение Россией суверенитета Украины, Устава ООН и Резолюции ГА ООН «Территориальная целостность Украины», а также Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года», - отметили в МИД Украины.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает регулировать проблемные вопросы двусторонних отношений дипломатическим путем», - подчеркивается в заявлении.

МИД Украины требует от российской стороны вернуться к цивилизованным методам осуществления межгосударственных отношений, услышать призывы всего международного сообщества и отменить незаконные решения относительно оккупации и аннексии части территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что присутствие президента России Путина 9 мая в Крыму будет расценено Киевом как присутствие иностранного президента на территории Украины.

«Это (приезд Путина - УНИАН ) делается с целью провокаций. Но мы реагируем так, что это пребывание иностранного президента на территории украинского государства, поскольку Крым – это территория Украины», - сказал Яценюк.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что участие Путина в военном параде в Крыму еще больше осложнит сложившуюся ситуацию.

Сегодня Путин все же прибыл в аннексированный Россией Крым, где, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия освобождения города от немецких захватчиков.