Германия предостерегает Путина от участия в военном параде в Крыму
20:06, 08 мая 2014Политика
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Участие российского президента Владимира Путина в военном параде в Крыму еще больше осложнит ситуацию.
Участие Путина в параде усложнит ситуацию - глава МИД Германии / REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.
«Канцлер Германии Ангела Меркель лично общалась с президентом России Владимиром Путиным. Он не дал однозначного ответа, будет ли он принимать участие в военном параде в Крыму, или нет. Его участие в военном параде - это нехорошо. Если Путин все-таки будет принимать в нем участие, это еще больше усложнит ситуацию», - отметил Штайнмайер.
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