Германия предостерегает Путина от участия в военном параде в Крыму

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.

«Канцлер Германии Ангела Меркель лично общалась с президентом России Владимиром Путиным. Он не дал однозначного ответа, будет ли он принимать участие в военном параде в Крыму, или нет. Его участие в военном параде - это нехорошо. Если Путин все-таки будет принимать в нем участие, это еще больше усложнит ситуацию», - отметил Штайнмайер.

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