Путин прибыл в оккупированный войсками РФ Крым

Об этом сообщают "РИА-Новости", передает УНИАН.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Россией Крым, где, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы во Второй мировой войне и 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ожидается, что Путин выступит на параде с поздравительной речью, а затем возложит вместе с ветеранами венки к памятнику защитникам Севастополя 1941-42 годов на площади Нахимова. После этого Путин посетит Собор Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе, а вечером - праздничный концерт.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что присутствие президента России Путина на 9 мая в Крыму будет расценено Киевом как присутствие иностранного президента на территории Украины.