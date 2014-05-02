У российских СМИ новая страшилка: на Славянск сбрасывали "отравленные листовки"
00:40, 02 мая 2014Политика
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Российские СМИ придумали очередную страшилку: листовки, которые разбрасывались с вертолетов над Краматорском и Славянском в ходе антитеррористической операции, обработаны неизвестным веществом.
У российских СМИ новая страшилка: на Славянск сбрасывали "отравленные листовки" / Facebook Татьяны Высоцкой
Об этом написала Российская газета.
"Листовки, которые разбрасывали над Славянском украинские спецслужбы с вертолета, оказались с "сюрпризом". После их прочтения, не сразу, на третий-пятый день, у людей начинались слезиться глаза, першило в горле, ноги и руки покрывались красной сыпью", - пишет журналист газеты.
Также в статье указывается, что на листовках якобы обнаружили наночастицы неизвестного вещества.
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