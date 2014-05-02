У российских СМИ новая страшилка: на Славянск сбрасывали "отравленные листовки"

Об этом написала Российская газета.

"Листовки, которые разбрасывали над Славянском украинские спецслужбы с вертолета, оказались с "сюрпризом". После их прочтения, не сразу, на третий-пятый день, у людей начинались слезиться глаза, першило в горле, ноги и руки покрывались красной сыпью", - пишет журналист газеты.

Также в статье указывается, что на листовках якобы обнаружили наночастицы неизвестного вещества.