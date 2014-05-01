Около тысячи сепаратистов в Донецке пришли к горуправлению милиции "вести переговоры"

Около тысячи сторонников самопровозглашенной "Донецкой народной республики" пришли к зданию Донецкого горуправления милиции, сообщает корреспондент «ОстроВа».

Люди, которые в ходе празднования Первомая уже побывали на площади Ленина и у памятника «Борцам за Советскую власть», заявляют, что пришли, чтобы «поддержать милицию, которая с народом». На ступеньках у входа в здание стоят мужчины в футболках с надписью «Свободу Павлу Губареву», их лица скрыты масками и балаклавами.

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К ним вышел начальник горуправления милиции Максим Кириндясов, который подчеркнул что милиция всегда была с народом. «Я любого гражданина – и тебя, и тебя - всегда готов был защищать», - сказал он, обращаясь к стоящим рядом молодым людям.

После этого он вошел в здание. По словам активистов, с ним внутрь зашли и трое сторонников ДНР, которые «проведут переговоры, а потом доложат о результатах».

Попыток штурма нет. Люди скандируют: «Беркут» и «Молодцы», аплодируют.