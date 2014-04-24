Мэра Енакиево принуждают присягнуть на верность «Донецкой народной республике» – ОГА
На Донетчине заявляют, что мэр Енакиево находится под постоянным давлением со стороны сепаратистов.
Енакиевский городской голова Валерий Олейник находится под постоянным давлением со стороны сепаратистов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
«Мэр Енакиево находится под постоянным давлением со стороны представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которые принуждают его к принятию присяги на верность республики путем угроз и оскорблений», - сказано в сообщении.
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Кроме того, в ОГА отметили, что представители «ДНР», желая найти компромисс, идут на контакт с местным руководством в некоторых городах области. Так, в городе Снежное выработанную совместную договорённость с городской властью они пытаются согласовать с руководством «ДНР» в Донецке. А в Харцызске вопрос о проведении референдума активисты пытаются вынести на сессию горсовета 25 апреля.