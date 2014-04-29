Прокуратура расследует бездеятельность милиции во время митинга 28 апреля в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой Донецкой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).Читайте такжеВ Донецке задержали наиболее агрессивных участников нападения на мирный митинг

В сообщении отмечается, что 28 апреля 2014 г. в Донецке во время проведения уличной акции произошли столкновения между сторонниками противоположных общественно-политических позиций. По многочисленным сообщениям в средствах массовой информации работники милиции, в чьи обязанности входило обеспечения порядка во время проведения мирной акции, допустили преступную бездеятельность. В результате, в центре города произошли массовые беспорядки и 13 человек получили травмы разной степени тяжести.Читайте такжеПосле нападения на мирный митинг в Донецке пострадали 12 проукраинских активистов

В настоящее время создана группа следователей прокуратуры области. Разработанный план первоочередных следственных действий, опрашиваются свидетели событий и обрабатываются имеющиеся видеоматериалы.

Действиям работников милиции будет дана принципиальная правовая оценка согласно действующему законодательству.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области, заключено в сообщении.Читайте такжеЭкстремисты в Донецке отпустили захваченных участников проукраинского митинга

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями и цепями, избивая всех подряд.

Многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущением подходили к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе, и сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, нападают и бьют по-зверски с битами цепями. Милиция никому не отвечала.