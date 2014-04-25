Журналисту из Коломыи Гапичу и его брату удалось освободиться из плена сепаратистов

Жена журналиста Оксана Гапич рассказала о подробностях его освобождения из плен изданию "Вікна".

"Сейчас Женя находится у мамы в Сумах, планирует через несколько дней вернуться в Коломыю. Его сильно били, забрали все вещи и даже одежду и обувь. Возможность освободиться из плена появилась после того, как он с братом услышал, как охранники говорили о них и новости в интернете. Насколько я поняла, они убежали, но как - Женя подробностей не рассказал. Добрались до Горловки. Каким-то образом в Горловке Жени вернули фотоаппарат. А оттуда на машине, на которой приехали в Донецкую область и которая принадлежит брату Геннадию, - поехали в Сумы", - рассказала жена журналиста.

К врачам журналист не обращался.

Вчера стало известно, что больше суток не было связи с журналистом Евгением Гапичем. В Горловке он был в командировке вместе со своим братом из Сумм. И брат перед тем, как с ним оборвалась связь, сказал родным кодовое слово, что означало опасность.

Как выяснилось позже, в Славянске, журналиста и его брата удерживали, как политических заложников.