В Горловке исчез журналист из Коломыи

Внештатный журналист “Вікон” Евгений Гапич в понедельник и вторник был на Донбассе, откуда звонил и посылал репортажи. Последний раз он позвонил во вторник, 22 апреля, около 10-ти часов и передал новости из Артемовска. Обещал скоро предоставить фотографии, сообщают Вікна.

В поездку по востоку Украины журналист отправился, выиграв конкурс грантов для журналистов от ГО«Телекритика».В своем блоге Евгений Гапич сообщал, что автомобилям с запада Украины не стоит отправляться на Донетчину.

Грант-менеджер ГО «Телекритика» Александр Гриценко подтвердил «Телекритике» исчезновения журналиста. По его словам, вчера, 22 апреля, вечером ему позвонила жена Евгения Гапича и сообщила, что уже сутки не имеет связи со своим мужем, сообщает издание.Читайте такжеВ Славянске за прошедшие десять дней - 12 пострадавших с огнестрельными ранениями

Повдомляється,что Евгений Гапич был в командировке вместе со своим братом из Сумм. И брат перед тем, как с ним оборвалась связь, сказал родным кодовое слово, что означало опасность. Последний город, из которого Гапич и его брат выходили на связь, - это Горловка. Со слов родных Гапича, было несколько неудачных попыток снять деньги с банковской карточки его брата.

Гапич выиграл грант на командировки в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области и отправился в поездку по 17 апреля. Он имел несколько писем поддержки от разных редакций, которые гарантировали публикацию его будущих материалов. А письмо поддержки о командировке ему предоставила редакция ивано-франковской газеты «Репортер».

«Он выполнял задание своей редакции, а ГО “Телекритика” только покрывала расходы на командировки по гранту фонда “Возрождение”», - сообщил Александр Гриценко.