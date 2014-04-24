Сепаратисты продолжают удерживать в плену журналиста из Коломии

Об этом сообщила жена журналиста, передает ивано-франсковский сайт "Вікна".

"Как сообщили мне на "горячей линии СБУ", они - в Славянске, в доме политических. Там чеченцы собирают людей для срыва выборов. Также сказали, что их кормят", - сказала она.

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Напомним, как сообщал УНИАН, Евгений Гапич исчез 23 апреля. Последний раз он выходил на связь во вторник, 22 апреля, около 10-ти часов и передал новости из Артемовска.