Самопровозглашенный мэр Славянска угрожает жителям города расстрелами - МВД

Как сообщает МВД Украины, в ходе проведения антитеррористической операции в городе Славянске Донецкой области были распространены листовки, в которых население призывают соблюдать спокойствие, по возможности не покидать свои дома, не отпускать детей без присмотра родителей на улицы города, не поддаваться на провокации и не выполнять преступные приказы представителей самопровозглашенной незаконной власти.

По информации из источников в АТО, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев объявил о «расстреле на месте каждого, у кого будет обнаружена эта листовка».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, в ходе проведения антитеррористической операции, подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины деблокированы и уничтожены три блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города Славянска Донецкой области.

«Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение», - говорится в сообщении МВД.