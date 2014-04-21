Самопровозглашенный мэр Славянска ввел комендантский час
В Славянске Донецкой области самопровозглашенный «народный мэр» и глава ополчения Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев объявил о введении в городе комендантского часа с 24.00 до 6.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают местные журналисты, работающие в Славянских СМИ. По их словам, комендантский час введен с 20 апреля в связи с ночной (с19 на 20 апреля) перестрелкой на окраине Славянска.
Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, ночью с 20 апреля в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранение.
«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В результате этого один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - говорится в сообщении МВД.
В сообщении подчеркивается, что подробности данного инцидента уточняются.
Некоторые российские СМИ распространяли информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар заявила, что информация, распространенная российскими СМИ, о причастности представителей «Правого сектора» к перестрелке в Славянске, является российской провокацией, а ее назначение - показать, что ситуация в Украине не контролируемая.
Позже «Правый сектор» заявил, что не имеет отношения к перестрелке в Славянске, а попытки российских СМИ связать эти события с представителями организации, направлены на запугивание людей на востоке Украины.