ГПУ открыла ряд криминальных дел против экс-генпрокурора Пшонки

"В Единый реестр досудебных расследований внесены данные о совершении бывшим генпрокурором Пшонкой уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.Читайте такжеПшонка украл служебный автомобиль, убегая из Украины - ГПУ

Так, экс-руководителю ГПУ инкриминируют завладение течение 2010-2014 годов бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые были выделены на строительство нового здания Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме этого, одно из указанных производств касается получения Пшонкой, что действовал по предварительному сговору со своим сыном - народным депутатом Украины Артемом Пшонкой, неправомерной выгоды для себя и членов своей семьи за не привлечение лиц к установленной законом уголовной ответственности.

Также вышеуказанные лица получали неправомерную выгоду за нарушение «заказных» уголовных дел, изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгий, незаконное наложение ареста на имущество для его дальнейшей отмены за вознаграждение, проведения обысков с целью запугивания, прикрытие незаконного бизнеса, а также содействие «рейдерским» захватом предприятий, связанных со злоупотреблением властью, повлекшее тяжкие последствия.

В указанных уголовных процессах продолжается досудебное расследование. Сейчас Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводятся первоочередные следственные действия.