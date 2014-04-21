В Харцызске появились листовки, в которых Партия регионов названа «врагом народа»

Как передает корреспондент УНИАН, в листовках говорится: «Партия регионов - враги народа! На выборах мы отдавали за них свои голоса. Ради их победы мы выходили на митинги, с которых смеялась вся страна, называя нас рабами. Мы верили во «второй государственный русский», высокие зарплаты и миллионам других обещаний. Мы вручили им власть в стране. А получив власть, они променяли нас на жлобскую роскошь». Далее в тексте упоминаются руководители города и называются «фюрерами Партии регионов в нашем Харцызске».

«Сегодня снова врут нам, думая, что, собирая митинги на нашем Донбассе, они выпустят народное возмущение как пар из кастрюли и сохранят свои кресла хотя бы здесь. Они ничего не поняли. Они до сих пор считают нас баранами…», - написано в листовке.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области, в центре города Харцызска на площади перед Дворцом культуры, недалеко от захваченного сепаратистами здания горсовета, прошел митинг за единство Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников этого митинга, которых собралось около 400 человек, они все самоорганизовались и пришли на площадь с многочисленными флагами Украины выразить свою позицию и поддержку единству страны.

«Мы пришли без всяких политических лозунгов, от молодежи до пенсионеров, и многие выступали и говорили, что нас достала эта бандитская свора, которая сегодня ходит и командует всеми, достало то, что можно сегодня быть побитым за украинскую символику», - сказали жители Харцызска, собеседники УНИАН.

Участники митинга заявили, что «никакой России нам не надо, мы будем здесь жить, в Украине». Также митингующие повязали на одежду в виде бантиков желто-голубые ленточки, растянули большой флаг Украины размером 4х2 метра и выпустили в небо желтые и голубые воздушные шарики.

«Даже те, кто мимо митинга проходил, останавливались и кричали «Слава Украине!». Было много людей с детьми. Люди радовались, сказали, что еще придут на такой митинг», - рассказали участники акции в Харцызске.

Также они сообщили, что на митинге у пришедшего секретаря Харцызского горсовета горожане потребовали «срочно повесить флаг Украины над горсоветом и снять флаг несуществующей «Донецкой народной республики», потребовали вывесить национальный флаг, или уйти в отставку».

Кроме того, ведущий митинга говорил, что «несколько раз звонил народному депутату «регионалу» Владиславу Лукьянову, «тот обещал быть на митинге, но так и не появился».

13 апреля в Донецкой области в городе Харцызске без какого-либо сопротивления было захвачено здание горсовета, водружен флаг «Донецкой народной республики», а на ступеньках этого здания народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывал митингующих к федерализации.