Тягнибок потребовал не подписывать правительственных соглашений с «негодяями» из ПР и КПУ

Глава украинских националистов подчеркнул, что правительство не должно «под давлением Путина и его пятой колонны» идти на уступки террористам и сепаратистам в вопросах введения федеративного устройства или предоставления официального статуса русскому языку.

«Это не меморандум. Это капитуляция. Мы никому не позволим сдавать наши национальные интересы, за которые отдали свою жизнь многие поколения украинцев. Украинцы не требуют подписания никаких меморандумов для подтверждения территориальной целостности и независимости своей страны. Более того, независимость и территориальная целостность Украины гарантирована волей украинской нации, миллионов украинских граждан, жертвами украинских героев, а не кулуарными решениями или закулисными договоренностями политиков, олигархов или иностранных государств. Мы никому не позволим решать за нас. Поэтому требуем выполнять обещанные государству Украина международные гарантии безопасности», -заявил кандидат в президенты.

Лидер «Свободы» также предложил «регионалам» и коммунистам в парламенте либо выполнять Конституцию и соблюдать присягу народного депутата Украины, либо сложить мандаты и нести уголовную ответственность за измену украинскому народу.

«Соглашения с бывшими пособниками Януковича и агентами Путина недопустимы. Они несут полную ответственность за разжигание сепаратизма, переросшего в терроризм. Эти негодяи еще и помогают российским агрессорам в восточных регионах страны. Оккупантам с автоматами подыгрывают предатели с мандатами. От государства же требуют принять требования террористов и проявить слабость под видимостью толерантности. Свои цели Путин четко обозначил -это «неосовок», это Украина без украинцев», -заявил Тягнибок.

Также «свободовец» вновь подчеркнул, что в Украине нет реальной угрозы для русскоязычных граждан .

«Есть лишь желание Путина документально закрепить статус «русскоязычных», чтобы впоследствии под предлогом защиты «соотечественников» продолжить терроризировать и аннексировать Украину. Бывшая жена Путина, филолог по образованию, четко обозначила геополитические цели Москвы – «Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык»», - добавил Тягнибок.

Напомним, ранее фракция ВО «Свобода» потребовала решительных действий со стороны силовых структур для нейтрализации диверсантов и террористов, захвативших административные здания в Донецкой и Луганской областях.

«Все диверсанты, мятежники и террористы должны быть наказаны. А в случае вооруженного сопротивления –уничтожены», - говорилось в сообщении фракции.