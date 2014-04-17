На захваченной в Краматорске телевышке террористы устанавливают свое оборудование

Вооруженные лица, проникшие сегодня, 17 апреля, на территорию радиопередающего центра Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в Краматорске (Донецкая обл.), устанавливают на захваченном объекте свое спутниковое оборудование.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы концерна Павел Билоножко.

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«Вооруженные лица работают по такой же схеме, как и в Крыму, только, наверное, по более усовершенствованной, потому что они зашли со своим спутниковым оборудованием. Кроме того, что выключают наше оборудование, они устанавливают какое-то свое», - сказал он.

По его словам, на территории захваченного центра КРРТ работают технические специалисты, которые отключают украинские телеканалы и должны обеспечить трансляцию российских каналов на территории региона.

«Кроме «зеленых человечков» работают именно технические специалисты, которые целенаправленно устанавливают оборудование. Мы так понимаем, что они должны обеспечить трансляцию российских каналов на территории региона», - отметил Билоножко.

Он также добавил, что по состоянию на 18.00 вооруженные лица отпустили часть сотрудников концерна. При этом украинские правоохранительные органы не пыталась освободить захваченный объект.

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«Часть сотрудников выпустили, но подтверждение того, что выпустили всех, у нас нет. От милиционеров никаких действий пока не предпринимается», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, в 14.45 вооруженные лица проникли на территорию радиопередающего центр Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в Краматорске и получили доступ к оборудованию предприятия.