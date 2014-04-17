Сепаратисты захватили телевышку в Славянске и отключили украинские каналы

Сепаратисты Славянска требуют начать трансляцию российского телевидения.

В Славянске сепаратисты захватили местную телевышку и выключили украинское ТВ. Как сообщает журналист "Новости Донбасса", данный радиотелевизионный передающий центр осуществляет раздачу телесигнала на Славянск, Краматорск, Горловку и Макеевку. Читайте такжеСепаратисты в Славянске захватили в плен украинского журналиста Вместо украинских телеканалов сепаратисты распорядились начать трансляцию российских телеканалов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter