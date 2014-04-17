Сепаратисты захватили телевышку в Славянске и отключили украинские каналы
16:48, 17 апреля 2014Политика
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Сепаратисты Славянска требуют начать трансляцию российского телевидения.
Сеапартисты захватили телевышку в Славянске / REUTERS
В Славянске сепаратисты захватили местную телевышку и выключили украинское ТВ.
Как сообщает журналист "Новости Донбасса", данный радиотелевизионный передающий центр осуществляет раздачу телесигнала на Славянск, Краматорск, Горловку и Макеевку.
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Вместо украинских телеканалов сепаратисты распорядились начать трансляцию российских телеканалов.
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