Сепаратисты захватили телевышку в Славянске и отключили украинские каналы

16:48, 17 апреля 2014
Политика
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Сепаратисты Славянска требуют начать трансляцию российского телевидения.

Сеапартисты захватили телевышку в Славянске / REUTERS

В Славянске сепаратисты захватили местную телевышку и выключили украинское ТВ.

Как сообщает журналист "Новости Донбасса", данный радиотелевизионный передающий центр осуществляет раздачу телесигнала на Славянск, Краматорск, Горловку и Макеевку.

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Вместо украинских телеканалов сепаратисты распорядились начать трансляцию российских телеканалов.

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