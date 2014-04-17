Милиция отпустила 25 из 63 человек, задержанных в Мариуполе за штурм воинской части - СМИ

Об этом LB.ua сообщил советник министра МВД Станислав Речинский. По его словам, этим 25-ти людям милиция ничего предъявить не смогла.

Задержанными остаются те, у кого при себе было оружие, те, кто был в камуфляже, и те, у кого на рукавах были следы коктейлей Молотова.

Речинский также сообщил, что у штурмовавших воинскую часть при себе было большое количество наркотиков, в том числе - амфетамина, и запас алкогольных напитков. Также Речинский отметил, что милиции и украинским военным очень помогали жители Мариуполя - принимали участие в погоне и сообщали о спрятавшихся сепаратистах.Читайте такжеВооруженные провокаторы не получат поддержки населения - Горсовет Мариуполя

Задерживало сепаратистов подразделение "Омега". По словам Речинского, один из руководителей сепаратистов в Донецкой и Луганской области - криминальный авторитет по кличке «Футболист», проживающий в Дании.

Как сообщал УНИАН, ночью 17 апреля в Мариуполе во время ночной спецоперации три боевика погибли, 13 были ранены, 63 – захвачены. По словам главы МВД Арсена Авакова, в ответ на атаку воинской части Национальной гвардии подразделения МВД провели операцию по локализации банды нападающих численностью около 300 человек. Как отметил Аваков, после того, как воинскую часть нападающие забросали зажигательными фугасами и «коктейлями Молотова» и открыли огонь, нацгвардейцы открыли предупредительный огонь, затем выстрелы на поражение. По тревоге были подняты все подразделения милиции МВД Мариуполя. Совместными усилиями вооруженная милиция и бойцы Нацгвардии локализовали и разоружили злоумышленников. На место события были переброшены вертолеты. «По предварительным данным, среди нападающих боевиков – 3 убитых, 13 раненых, 63 задержанных. Изъято оружие, средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных нападающих», - написал Аваков.

По словам министра, среди служащих МВД потерь нет.