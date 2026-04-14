Колумб оказался не тем, кем его считали: ученые раскрыли происхождение мореплавателя

Ученые предоставили генетические доказательства, раскрывающие происхождение знаменитого мореплавателя Христофора Колумба. Долгие годы считалось, что по происхождению, вероятнее всего, он был итальянцем, но это может быть ошибкой, пишет Euronews.

Группа исследователей из лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе в своем исследовании утверждают, что Колумб, вероятно, происходил из галисийской знати Испании, а именно из рода Сотомайор. Новая глава в этой дискуссии связана с усыпальницей в Гельвесе, городе в провинции Севилья, где похоронены по меньшей мере семь прямых потомков мореплавателя.

Ученые утверждают, что галисийский дворянин Педро Альварес де Сотомайор, известный как Педро Мадруга, может быть прямым предком рода Колумбов.

При анализе ДНК 12 человек, эксгумированных из семейной усыпальницы графов Гельвес, ученые обнаружили, что двое из них имели общий генетический материал, хотя исторические документы не подтверждали эту связь. Одним из них был Хорхе Альберто де Португалия, третий граф Гельвес и правнук Колумба. Другой – Мария де Кастро Хирон де Португал, графиня-консорт XVII века, которая вошла в семью по браку и чья родословная была галисийской; она была дочерью 9-го графа Лемоса.

Анализ, который провели ученые, однозначно указал на Педро Альвареса де Сотомайора. Чтобы подтвердить это, они прибегли к так называемой технике "виртуального нокаута": когда они виртуально исключили Педро Мадругу из родословного дерева, генетическая связь между этими двумя людьми исчезла. Ни один другой предок из сотен проанализированных не смог произвести такой же эффект.

Генетик Исабель Наварро-Вера, технический директор отдела судебной генетики Citogen, использовала массово-параллельное секвенирование более 10 000 генетических маркеров.

"Это техника, которая ранее не применялась к столь древним останкам, по крайней мере, ничего об этом не публиковалось", - рассказала она.

В издании отметили, что гипотеза о том, что Колумбом мог быть Педро Альварес де Сотомайор или его сын, не нова. Впервые она была сформулирована историком Сельсо Гарсия де ла Риега из Понтеведры в начале XX века.

Педро Мадруга был одним из самых могущественных феодалов Галисии XV века. Он контролировал обширную территорию из замка Сотомайор, расположенного на берегу реки Вердуго в провинции Понтеведра.

Ученые подчеркивают, что хронология является ключевым моментом этой теории. Один уходит, а другой появляется, причем их задокументированные жизни никогда не пересекаются.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что тексты Колумба содержат синтаксические конструкции, типичные для галисийско-португальского языка, которые трудно приписать носителю этого языка. Герб, который ему пожаловали Католические монархи, включает золотые полосы, являющиеся частью традиционной геральдики Сотомайор.

Авторы исследования осторожно формулируют свои выводы. Они признают, что это косвенные доказательства, полученные через потомков, а не из ДНК самого Колумба, и что их результаты требуют независимой проверки. Тем не менее, ученые уверены, что их теория может подтвердиться.

