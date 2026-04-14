В скором времени в Украину 'на клубнику' будут ехать непальцы и индусы, - эксперт

Пока украинцы находятся в Польше, их рабочие места будут закрывать с помощью иностранцев.

Отечественным аграриям не хватает работников, в частности, это касается ягодоводства, которое плохо поддается механизации. Более того, в сезон сбора ягод многие украинцы уезжают на заработки в Европу, где оплата труда выше.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Seeds сообщил, что украинские фермеры будут восполнять дефицит рабочей силы с помощью работников из-за рубежа.

"40% себестоимости ягодной продукции зависит от рабочей силы. Для того, чтобы собирать малину, нужно не менее 15–20 человек на гектар. Для голубики – это 10–12 человек, для клубники – вообще 30. Это очень трудоемкие процессы, и без людей ничего сделать невозможно. Людей становится все меньше. Там, где можно хоть немного механизировать, это делается, но не в ягодах. Здесь это почти невозможно", – говорит Баштанник.

Повышение оплаты, по его мнению, не решит вопрос полностью и станет причиной роста себестоимости продукции.

"В результате мы получим тогда либо более дорогую продажу, либо меньшую маржу производителя. Есть еще два полноценных метода: сокращать производство или привлекать рабочую силу из других стран. В Европе трудовые мигранты – это уже давно норма. Я думаю, что примерно так будет и в Украине, лет через 3-5 мы придем к этому решению уже полноценно", – считает эксперт.

По словам специалиста, уже сейчас украинцы уезжают работать, например, в Польшу, а на их место приезжают иностранцы. Он отметил, что это нормальная трудовая миграция.

"Мы должны создать в Украине лучшие условия, чтобы здесь либо кто-то оставался, либо кто-то приезжал. На поверхности есть такие традиционные для Европы страны: Индия, Непал, Бангладеш, Филиппины. Я думаю, что рабочих именно из этих стран стоит ожидать в Украине в первую очередь", – говорит Баштанник.

Больше новостей о ягодоводстве в Украине – последние новости

Среди ягод Украина больше всего поставляет за границу малину и входит в список главных ее экспортеров в Европе. В то же время показатели украинского экспорта малины в прошлом году снизились по сравнению с рекордным 2024 годом.

Урожай ягод в прошлом году из-за заморозков был меньше, что отразилось и на ценах на внутреннем рынке. Так, малина и голубика в Украине летом ощутимо подорожали.

Вас также могут заинтересовать новости: