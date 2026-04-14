В Броварах произошел теракт, есть раненый, - полиция

В городе Бровары Киевской области произошел теракт, в результате которого есть раненый. Как сообщили УНИАН в Национальной полиции Украины, взрыв произошел в частном секторе города. На данный момент задержаны два подозреваемых.

Теракты в Украине

Как сообщал УНИАН, в феврале во Львове экипаж полиции приехал на вызов о проникновении в магазин, на месте происшествия раздался взрыв. Впоследствии, когда приехал второй экипаж, раздался еще один взрыв. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Впоследствии суд избрал меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении этого теракта.

23 марта теракт произошел в городе Буча Киевской области. Сначала раздался один взрыв, а после прибытия правоохранителей - еще один. Двое правоохранителей пострадали. Полиции удалось задержать злоумышленника, причастного к совершению теракта в Буче. Им оказался 21-летний местный житель.

Недавно Служба безопасности Украины заявила, что фиксирует регулярные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности, накануне и во время крупных религиозных праздников, таких как Пасха.

