МВД разоблачило криминального авторитета, который финансировал сепаратистов в Украине

13:00, 17 апреля 2014
Политика
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По данным МВД, криминальный авторитет по прозвищу «Футболист» проживает в Дании.

REUTERS

МВД разоблачило криминального авторитета, который занимался финансированием сепаратистов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский.

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По его словам, этот криминальный авторитет по прозвищу «Футболист» проживает в Дании и занимался финансированием сепаратистов в Луганской области

Как отметил Речинский, принимаются меры для перекрытия каналов финансирования антиукраинской деятельности.

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