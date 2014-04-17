МВД разоблачило криминального авторитета, который финансировал сепаратистов в Украине

МВД разоблачило криминального авторитета, который занимался финансированием сепаратистов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский.

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По его словам, этот криминальный авторитет по прозвищу «Футболист» проживает в Дании и занимался финансированием сепаратистов в Луганской области.

Как отметил Речинский, принимаются меры для перекрытия каналов финансирования антиукраинской деятельности.