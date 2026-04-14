Антикоррупционные активисты и депутаты замалчивают скандал с фиктивным усыновлением ребенка директором НАБУ Кривоносом, – СМИ

Антикоррупционные активисты и народные депутаты массово избегают темы фиктивного усыновления ребенка нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом. Попытки скрыть преступление ставят под угрозу репутацию всей антикоррупционной системы. Об этом говорится в журналистском расследовании.

"Кажется странным, что антикоррупционеры, которые всегда первыми выступают с заявлениями о коррупции, сейчас массово избегают чувствительной для них темы. Хочется верить, что такое длительное молчание антикоррупционных активистов и депутатов в отношении коллеги Кривоноса не имеет ничего общего с желанием скрыть преступление. Ведь если окажется, что это так, у нас возникнут серьезные вопросы к антикоррупционной системе в Украине и двойным стандартам самих активистов", – отмечают авторы расследования.

В сюжете журналисты пытались по телефону получить комментарий от известных активистов и народных депутатов, которые заявляют о борьбе с коррупцией как о своем приоритете. Однако большинство из них ответили отказом, пытались уклониться от ответа или сместить акценты, отмечается в видео.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина оставила запрос журналистов без ответа, предложив позвонить ей на следующий день. Любые попытки дозвониться до нее после этого были тщетными.

Первый заместитель Радиной Ярослав Юрчишин сначала предположил, что ему присылают вопросы о "непонятно чем", а когда получил фотокопию решения суда по Кривоносу – исчез, сообщают журналисты.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что если у комиссии по отбору директора НАБУ не было вопросов к Кривоносу, то и у него их нет. А в целом, НАБУ сейчас "прекрасно выполняет свою работу", сообщил он.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец ответила в WhatsApp, что действия директора НАБУ Кривоноса она не терпит, но и не считает, что это является основанием для его увольнения. Также, по ее мнению, фейковое усыновление вовсе не бросает тень на НАБУ, отмечается в сюжете.

Журналисты сообщили, что исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, услышав вопрос о Кривоносе, просто повесила трубку. А ее коллега, юрист организации Елена Щербан, попросила отправить вопрос в мессенджер и в дальнейшем в него не заходила, сообщили авторы сюжета.

Бывший директор НАБУ и экс-заместитель главы НАЗК Артем Сытник, к которому журналисты также обратились за комментарием, попросил позвонить ему позже – например, через несколько дней.

Вместо исполнительного директора Фонда DeJure Михаила Жернакова ответила помощница. Она попросила переслать вопросы на официальную почту фонда.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания благодаря амнистии, поскольку на его иждивении находился малолетний сын Максим 2008 года рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении им отцовства.

Впоследствии Кривонос ввел суд в заблуждение: в заявлении об отмене фиктивного отцовства он указал, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко, сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.

