Аваков: В Мариуполе убиты трое нападавших на воинскую часть, 13 ранены, 63 - задержаны

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

"Ночью, в ответ на атаку на воинскую часть Национальной гвардии в Мариуполе подразделения МВД провели операцию по локализации банды нападавших, насчитывающих около 300 человек", - написал он.

По словам Авакова, после того, как воинскую часть нападавшие забросали зажигательными фугасами и коктейлями молотова и открыли огонь по постовым - нацгвардейцы открыли предупредительный огонь. Затем, после предупреждения, в соответствии с уставом - при повторившейся атаке – огонь на поражение.По тревоге были подняты все подразделения милиции МВД Мариуполя.

Читайте такжеСБУ пресекла штурм военной части в Мариуполе и задержала нескольких сепаратистов"Совместными усилиями вооружившейся милиции и Нацгвардии – после короткого боя, нападавшая банда была рассеяна, в основном локализована и разоружена. Учитывая столь агрессивное нападение на воинскую часть, группировка МВД, по нашему решению подкреплена спецназом Омега. Переброшены вертолеты", - сообщил глава МВД.

По состоянию на 8 утра операция продолжается. Спецподразделение МВД продолжает преследование одной из вооруженных групп. На улицах работают патрули милиции.

"Среди служащих МВД потерь нет. По предварительным данным среди нападавших боевиков - 3 убитых, 13 раненых, 63 задержанных. Изъято оружие. Средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных нападавших", - подытожил Аваков.