'Мумия Ли Кронина', 'Простая случайность' и кинофестиваль Sunny Bunny: что посмотреть на выходных

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут жуткий фильм ужасов "Мумия Ли Кронина" и фильм-победитель Канн 2025 года "Простая случайность".

Также на этой неделе в Киеве стартует фестиваль квир-кино Sunny Bunny.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет молодежная комедия "Соседки по комнате" от комика и продюсера Адама Сэндлера – главную роль в ней сыграла его старшая дочь Сэйди.

Мумия Ли Кронина

Lee Cronin's The Mummy (США, Ирландия, 2026, ужасы)

По сюжету этого жуткого хоррора, маленькая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Но когда семья уже окончательно теряет надежду, через восемь лет происходит невозможное – девушка возвращается домой. Однако то, что должно было стать чудом и радостным воссоединением, превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в фильме сыграли Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Трансформеры: Время вымирания"), Лая Коста ("Одна любовь", "Колыбельная"), Мэй Каламави ("Гладиатор 2", сериал "Лунный рыцарь"), Вероника Фалькон ("Воображаемый друг", "Круиз в джунглях") и другие.

Снял фильм ирландский режиссер Ли Кронин, наиболее известный по фильмам ужасов "Глубинное зло" (2019) и "Восстание зловещих мертвецов" (2023).

За выпуск картины отвечали такие мастера хоррора, как Atomic Monster и Blumhouse Productions, а ее продюсерами выступили Джейсон Блум, Джеймс Ван и сам Ли Кронин.

Простая случайность

Yek tasadef sadeh / It Was Just an Accident (Франция, Иран, 2025, политический триллер/драма)

Иранский автомеханик случайно узнает своего тюремного палача в водителе, попавшем в аварию. Жажда мести пробуждается мгновенно, но единственная зацепка – это скрип протеза, поскольку лицо своего мучителя мужчина никогда не видел. Не долго думая, бывший политзаключенный похищает водителя и отправляется на поиски других жертв режима, чтобы установить личность пленника.

Снял фильм иранский режиссер-диссидент Джафар Панаги ("Белый шарик", "Такси", "Три лица"), обладатель многих престижных кинематографических и правозащитных международных наград.

Мировая премьера "Простой случайности" состоялась в мае 2025 года в Каннах, где фильм в итоге получил главную награду –"Золотую пальмовую ветвь" как лучший фильм.

Позже картина получила еще немало престижных отличий, в том числе четыре номинации на "Золотой глобус" (лучший фильм, иностранный фильм, режиссер и сценарий) и две на "Оскар" (лучший международный фильм от Франции и лучший оригинальный сценарий).

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Фестиваль Sunny Bunny 2026

С 17 по 24 апреля 2026 года в Киеве уже традиционно пройдет кинофестиваль квир-кино Sunny Bunny. В этом году в основной конкурс фестиваля вошли 12 полнометражных игровых фильмов, которые могут заинтересовать ценителей, следящих за независимым кино.

Кроме того, зрителям во время фестиваля покажут фильмы из конкурсов короткометражного и документального кино, а также международную ретроспективу 90-х, украинскую квир-ретроспективу и еще несколько интересных программ.

Соседки по комнате

Roommates (США, 2026, комедия/молодежное)

По сюжету фильма, когда скромная первокурсница колледжа Девон просит крутую Селест стать ее соседкой по комнате, хрупкая дружба стремительно превращается в пассивно-агрессивное соперничество.

Главные роли в картине сыграли старшая дочь комика и продюссера Адама Сэндлера – Сэйди Сэндлер ("Ты не приглашена на мою бат-мицву", "Джей Келли"" и Хлоя Ист ("Фабельманы", "Еретик").

Также в фильме задействованы Билли Брик ("Охотники за привидениями: С того света"), Сара Шерман ("Ты не приглашена на мою бат-мицву"), Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Покерфейс") и другие.

Сняла новинку канадская писательница, сценаристка и режиссер Чандлер Левак, которая до этого поставила малоизвестные украинскому зрителю молодежные фильмы I Like Movies (2022) и Mile End Kicks (2025). Сам Адам Сэндлер выступил продюсером картины.

Фильм станет доступен на Netflix с 17 апреля 2026 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2026 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует комедия "У Марго проблемы с деньгами" с Эль Феннинг, а на Netflix выйдет второй сезон сериала-антологии "Грызня", на этот раз с Оскаром Айзеком и Кэри Маллиган в главных ролях. Тем временем, на MGM+ состоится премьера четвертого сезона психологического хоррора "Извне".