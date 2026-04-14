Нацбанк резко ослабил гривню: официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 58 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,50/43,53 грн/долл., а к евро – 51,32/51,33 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 апреля подорожал на 4 копейки и составлял 43,77 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,25 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 8 копеек и составлял 51,33 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,60 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 43,80 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 5 копеек и составлял 51,25 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,20 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

