Телеканал ТЕТ раскрыл нового ведущего 'Караоке на майдане' и дату премьеры

Вместе с новым ведущим обновится и музыкальное настроение шоу.

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего "Караоке на майдане" и дату премьеры: им стал украинский хип-хоп-исполнитель ХАС.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на майдане" ради важной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые". Проект выйдет в эфир уже 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Главная интрига легендарного возвращения раскрыта: ведущим проекта стал ХАС – украинский хип-хоп-исполнитель с мощной энергетикой и харизмой. Именно он откроет новую страницу народного песенного шоу, будет собирать толпы и зажигать новых звезд. Вместе с новым ведущим обновляется и музыкальное настроение: культовая песня проекта в проморолике зазвучала в рэп-стиле – современно, драйвово и в духе нового времени.

Открытые съемки первой программы состоятся 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади. Присоединиться смогут все желающие киевляне и гости города – спеть любимые хиты и стать частью большого возвращения "Караоке на майдане".

Также на съемочной площадке будет присутствовать создатель и многолетний ведущий шоу Игорь Кондратюк, который передаст свой опыт команде и поможет ХАСу сохранить ту самую атмосферу, которую полюбили миллионы зрителей. Сам Игорь Васильевич восторженно отзывается о новом ведущем: "Вам понравится ХАС. Он молод, красив, энергичен. Я трезво оцениваю его творческий потенциал, которого достаточно, чтобы я передал ему эту программу".

Это будет больше, чем просто песенное шоу – это о единстве, эмоциях и поддержке, ведь у проекта есть четкая благотворительная цель – поддержать ветеранов, проходящих лечение и реабилитацию в центре "Титановый". Каждый украинец уже может стать благотворителем и присоединиться к сбору средств во время просмотра телеканала ТЕТ – в эфире канала закреплен QR-код для сбора.

