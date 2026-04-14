Суд в Киеве рассматривает спор между 'Столицей Групп' и ОО 'Экопарк Осокорки' по поводу публикаций в Facebook

Хозяйственный суд города Киева рассматривает дело № 910/2978/26 по иску ООО "Столица Групп" к общественной организации "Экопарк Осокорки" о защите деловой репутации и опровержении информации, которую истец считает недостоверной. Об этом сообщает Arkada Investors.

Как следует из материалов дела, ответчик подал отзыв на исковое заявление. В нем представители ОО "Экопарк Осокорки" указали, что организация не является владельцем или администратором страницы в Facebook под названием "Ecopark Osokorky", не ведет ее и не контролирует размещенный на ней контент.

Также в отзыве указано, что название страницы совпадает с названием общественной организации, однако это, по мнению ответчика, не свидетельствует о ее принадлежности к ОО.

Иск касается информации, которая, по утверждению истца, распространялась в социальных сетях и влияла на деловую репутацию компании.

В настоящее время суд продолжает рассмотрение дела.

