Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят 'мегасделку' по дронам

Украина и Германия начали разрабатывать фундаментальное мегасоглашение в сфере производства дронов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Глава государства напомнил, что Украина уже сотрудничает с Германией и имеет совместное производство оружия. Результаты этого производства "мы сегодня видим".

"Сегодня в Германии промышленность, правительство и люди уже понимают, что за всю их поддержку мы не только благодарны, но и это возвращается нашим опытом и нашим вкладом в действительно совместное производство. Но такой мегадокумент, фундаментальный документ Drone Deal (соглашение о дронах) мы начинаем разрабатывать. Мы договорились, что это будет между нашими государствами. Да, это то, о чем мы договаривались на Ближнем Востоке. Но это свой документ. Германия - наш большой партнер. Поэтому я уверен, что у нас будет одно из крупнейших таких соглашений как минимум в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что команды Украины и Германии будут работать "над объемом, со всеми деталями и со всеми сроками".

Соглашения со странами Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, Украина уже имеет соответствующие соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, но на очереди - Оман, Кувейт и Бахрейн. Эти соглашения стали возможными в связи с началом войны США и Израиля против Ирана. Иранский режим в ответ начал массированно запускать ударные дроны типа "Шахед" по арабским странам Персидского залива. Украинские специалисты отправились в эти страны, чтобы продемонстрировать опыт и навыки противодействия иранским "шахедам".

В частности, украинские специалисты с помощью перехватчиков украинского производства уже сбивали иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке.

Ранее Украина предлагала США подписать соглашение о производстве дронов на сумму около 35-50 миллиардов. Украина стремилась создать экспортную инфраструктуру для наших дронов, технологий, дронов на базе ИИ, ИИ-технологий и систем радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: