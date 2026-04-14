Россия представила проект 'флагманского' авиалайнера, рассчитанного на 270 пассажиров

На венчурном форуме в российской Казани показали модель удлиненного лайнера семейства МС-21 – проект получил название МС-21-500. Об этом сообщает портал AviaNews.

МС-21-500 рассчитан на 270 пассажиров (МС-21-300 рассчитан на 160–210 мест). Ключевая особенность самолета – новый двигатель ПД-24 тягой около 24 тонн, который позволит авиалайнеру летать на расстояние до 9000 км и выйти в нишу Boeing 757 и Boeing 767.

Известно, что двигатель ПД-24 входит в линейку перспективных двигателей (ПД-24, ПД-26, ПД-28, ПД-35), создаваемых на едином газогенераторе в рамках программы ПД-35.

В проекте делается ставка на унификацию с другими моделями семейства – по аналогии с тем, как это реализовано на западных самолетах.

Проект также предусматривает использование композитного планера для уменьшения веса и повышения топливной эффективности. Пока речь идет лишь о концепте: сроки реализации МС-21-500 не называются, и неизвестно, когда именно будет построен опытный образец.

Справка УНИАН. МС-21 считают флагманом российского гражданского авиастроения. Речь идет о среднемагистральном узкофюзеляжном пассажирском самолете, который должен занять нишу популярных западных Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Несмотря на "наполеоновские" планы, фактические достижения российских авиастроителей довольно скромны. Свой первый полет МС-21 совершил почти десять лет назад, но по состоянию на декабрь 2025 года было построено лишь около шести таких машин.

МС-21-500 – не единственная громкая премьера, которую россияне устроили в последнее время. В Казани также состоялась первая демонстрация макета перспективного пассажирского самолета Ту-454, который должен принадлежать к одному классу с западными Boeing 787 и Airbus A350. Перспективы проекта остаются неопределенными. Сами россияне под фотографией макета отметили, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на наращивании серийного производства Ту-214.

Впрочем, даже полноценное производство старых пассажирских самолетов (Ту-214 – модернизация советского Ту-204) сталкивается с колоссальными трудностями из-за санкций и общего запущенного состояния отрасли. РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

Вас также могут заинтересовать новости: