Чешская корпорация поставляет станки для российских танков и артиллерии, – расследование

Чешская промышленная группа Alta продолжила обслуживать станки главных производителей танков и артиллерии в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в совместном расследовании The Insider и Voxpot

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Alta формально вышла из части российских активов. Два из четырех предприятий были проданы. Но, как пишут расследователи, ряд признаков свидетельствует о фиктивном характере сделок: проданные фирмы используют те же домены, того же таможенного брокера и тех же поставщиков, что и структуры Alta. Двумя другими юридическими лицами Alta, как и раньше, управляет напрямую. Связанные с Alta компании продолжают обслуживать "Уралвагонзавод", а также главного производителя российской ствольной и реактивной артиллерии – "Мотовилихинские заводы".

Согласно данным редакций Voxpot и The Insider, в 2024 году общий объем продаж российских компаний "Ульяновский завод", AR и T21, официально принадлежащих группе Alta, составил 2,2 миллиарда рублей, что эквивалентно примерно 550 миллионам крон.

Alta утверждает, что не продавала свои российские компании, чтобы избежать уплаты налогов российскому государству. Тем не менее, в 2023 и 2024 годах эти компании и фирмы ее адвокатов уплатили в российский бюджет в общей сложности 204 миллиона рублей, что эквивалентно более 60 миллионам крон.

Санкции, которые не предусматривают санкций

Согласно данным расследования, дело Alta Group показывает, как санкции не работают: "Компания публично объявила о своем уходе из России, передала свои филиалы собственному юристу и не зарегистрировала смену владельца в двух других". Партнеры Alta, преимущественно банки, которые обязаны проверять своих клиентов, терпят эту "неправомерность", по словам Alta.

"Несмотря на все более агрессивную политику и санкции, чешское оборудование продолжало поставляться на российские оружейные заводы. Более того, заводы там платят налоги в российский бюджет, а их работники собирают деньги на беспилотники для российских солдат. Чешское финансово-аналитическое управление определило эти сделки как возможное нарушение санкций, но конкретных мер пока не было принято", – говорится в расследовании.

