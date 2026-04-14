Есть причины: в ВСУ объяснили, почему россиянам удаётся просачиваться в приграничье

В настоящее время делается всё возможное для того, чтобы небольшие группы противника испытывали трудности с "просачиваением" и пересечением границы.

Россиянам удается "просачиваться" между украинскими позициями в приграничных зонах, в частности в Сумской области, из-за низкой плотности украинской обороны там. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, отвечая на вопрос о новых оккупированных участках на границе с Россией.

Он отметил, что просачивание между нашими подразделениями, батальонами или бригадами – это стандартная тактика россиян.

"У нас Сумская область некоторое время не была ключевым направлением. И концентрация сил там не самая большая по сравнению с другими регионами… Если посмотреть на всю нашу зону ответственности, они везде пытаются просачиваться и искать бреши", – сказал пресс-секретарь.

По словам Трегубова, линия разграничения в их зоне ответственности тянется очень далеко: вдоль части Сумской области, через Харьковскую область, по административной границе Харьковской и Луганской областей и частично по Донецкой области.

"Все делается для того, чтобы небольшие группы противника испытывали проблемы с "просачиванием" и переходом [линии фронта]. Хотя в приграничных регионах это удержать немного сложнее, по целому ряду причин. Там, где речь идет о непосредственно оккупированных территориях, – там это немного легче, а в приграничных есть свои нюансы", – отметил он.

Активизация россиян в Сумской области

Как сообщал УНИАН, ранее Трегубов заявил, что российские захватчики заметно активизировали свои наступательные усилия в Сумской области и имеют определенные продвижения вдоль границы.

Он добавил, что россияне очень активно пытаются продвигаться и наращивать свои зоны контроля. При этом речь идет о небольших расстояниях – около 1-1,5 километра от границы.

Вас также могут заинтересовать новости: