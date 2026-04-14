Опасные заморозки атакуют Украину сегодня ночью: каким областям приготовиться (карта)

Температура на поверхности почвы будет опускаться до -5°.

В последнее время в Украине фиксируются заморозки на почве и в воздухе, и ближайшая ночь не станет исключением. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока, заморозки на поверхности почвы 0...-5°", – прогнозируют синоптики.

Из-за заморозков в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

"Заморозки нанесут ущерб раннецветущим плодовым деревьям", – предупреждают в Укргидрометцентре.

Погода 15 апреля - прогноз на завтра

В среду погоду без осадков в большинстве областей Украины обеспечит область высокого давления. Лишь на северо-востоке страны атмосферный фронт с востока принесет небольшой дождь, а днем также в Карпатах ожидается небольшой дождь.

По данным синоптиков, днем будет переменная облачность. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью +1°...+6°, в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока, заморозки на поверхности почвы. Днем воздух прогреется до +13°...+18°, только на востоке и северо-востоке страны будет несколько прохладнее, +9°...+14°.

Вас также могут заинтересовать новости: