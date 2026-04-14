Владельцев поврежденного жилья освободили от оплаты коммуналки: Зеленский подписал закон

Закон защитит владельцев разрушенного имущества от несправедливых долгов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал закон, который освобождает владельцев поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий жилья от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, закон регулирует вопросы освобождения владельцев жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Таким образом, владельцы поврежденного или уничтоженного жилья освобождаются от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания, до момента полного восстановления дома.

25 марта Верховная Рада приняла закон, освобождающий поврежденное жилье от платы за управление. За это решение тогда проголосовали 308 депутатов.

Тогда сообщалось, что этот закон защищает владельцев разрушенного имущества от несправедливых долгов. На время действия военного положения и в течение года после его завершения потребители не будут платить за услугу по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов.

26 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги в пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государство будет компенсировать расходы на размещение эвакуированных людей.

