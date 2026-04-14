76-летняя Пугачева в мини на новом фото взбудоражила сеть

Новая фотография певицы вызвала споры.

Известная российская певица Алла Пугачева пышно отпраздновала Пасху. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото с праздника, которое вызвало споры.

На снимке исполнительница запечатлена на фоне столов с разнообразными лакомствами, а рядом с певицей стоит ростовая кукла-заяц.

Для празднования звезда выбрала комплект из яркой блузки и короткой юбки, который подчеркнул стройные ноги 76-летней исполнительницы. Образ она дополнила широким поясом и туфлями серебристого цвета.

"Светлый праздник закончился, а свет в душе остался", – отметила в подписи к фотографии Алла Пугачева.

Подписчики поздравили Пугачеву с праздником, однако публикация понравилась не всем. Некоторые выразили возмущение ее одеждой, внешним видом, композицией фото и тем, что певица покинула РФ.

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми уехала из России с началом полномасштабного вторжения и поселилась сначала в Израиле, а затем переехала на Кипр. Максим Галкин неоднократно выступал против полномасштабной войны и осуждал действия РФ.

Ранее УНИАН писал, что Галкин заговорил на украинском языке и "засветил" их с Пугачевой повзрослевшую дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: