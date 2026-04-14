РФ нанесла удар по Днепру: четыре человека погибли, 25 ранены

У пострадавших – минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы

В результате вражеского удара по Днепру четыре человека погибли, более 20 получили ранения.

Обновлено в 14:12. По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, на данный момент известно о четырех погибших в результате атаки и 25 раненых.

"21 человек госпитализирован. Десять находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших – минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы", – рассказал чиновник.

Ранее Ганжа сообщал, что враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар. На тот момент было известно о ранении 15 человек.

"Все они госпитализированы. Девять человек – в "тяжелом" состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести", – уточнил Ганжа.

Стоит отметить, что около 11:30 в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Днепра.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате атаки на город жилая застройка не повреждена.

"Как только разрешат чрезвычайники, коммунальные службы начнут расчищать проезжую часть", – заявил он.

Вражеские атаки по Днепру

26 марта в результате атаки вражеских беспилотников был поврежден четырехэтажный дом в Днепре. Произошел пожар, пострадали пять человек.

24 марта враг нанес удар по 14-этажному жилому дому в Днепре. На двух верхних этажах возник пожар. Сообщалось о ранении 13 человек, среди них – трое детей.

Также один из обломков залетел в кабинет мэра Днепра Бориса Филатова.

