РФ нанесла удар по Днепру: четыре человека погибли, 25 ранены

В результате вражеского удара по Днепру четыре человека погибли, более 20 получили ранения.
Обновлено в 14:12. По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, на данный момент известно о четырех погибших в результате атаки и 25 раненых.
"21 человек госпитализирован. Десять находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших – минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы", – рассказал чиновник.
Ранее Ганжа сообщал, что враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар. На тот момент было известно о ранении 15 человек.
"Все они госпитализированы. Девять человек – в "тяжелом" состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести", – уточнил Ганжа.
Стоит отметить, что около 11:30 в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении Днепра.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате атаки на город жилая застройка не повреждена.
"Как только разрешат чрезвычайники, коммунальные службы начнут расчищать проезжую часть", – заявил он.
Вражеские атаки по Днепру
26 марта в результате атаки вражеских беспилотников был поврежден четырехэтажный дом в Днепре. Произошел пожар, пострадали пять человек.
24 марта враг нанес удар по 14-этажному жилому дому в Днепре. На двух верхних этажах возник пожар. Сообщалось о ранении 13 человек, среди них – трое детей.
Также один из обломков залетел в кабинет мэра Днепра Бориса Филатова.