Младшая дочь Мозговой поразила изменениями: на кого похожа (фото)

Продюсер поделилась новым снимком с Соломией.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит ее 11-летняя дочь Соломия от певца-военного Дэвида Аксельрода. Новую фотографию звездная мама выложила в своем Instagram.

На фото видно, что девочка заметно подросла и изменилась. Соломия Мозговая выглядит очень стильно. Она сделала ставку на многослойность: на белую базовую футболку надела персиковую худи свободного кроя и розовую юбку из фатина с множеством мелких рюшей. Изюминкой образа стали пряди цвета фуксии, ободок с розовыми "кошачьими" ушками и очки в массивной черной оправе.

Сама Елена Мозговая на фото также продемонстрировала стильный образ, состоящий из черного костюма, белой блузки и нескольких ниток жемчуга.

Подписчики засыпали дочь Елены Мозговой и саму продюсершу комплиментами и пожеланиями счастья, а также отметили, что Соломия похожа на папу.

Елена Мозговая нечасто радует подписчиков фотографиями с дочерьми.

Отметим, что Соломия – третья дочь Елены Мозговой. Отец девочки Дэвид Аксельрод с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте. Недавно он сообщил, что вернулся на службу после ранения и реабилитации, присоединившись к рядам Национальной гвардии Украины. Елена Мозговая рассказала, что ей нечасто удается видеться с мужем, потому что его редко отпускают к семье со службы.

Вас также могут заинтересовать новости: