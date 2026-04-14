Дизель и бензин дорожают на АЗС: сколько стоит топливо 14 апреля

Средняя стоимость дизельного топлива за сутки выросла на 74 копейки.

Средние цены на дизельное топливо и газ, а также премиальный бензин марки А-95 во вторник, 14 апреля, выросли, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что за последние сутки средняя стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 74 копейки – до 91,26 гривни за литр. Премиальный 95-й бензин, в среднем, подорожал на 53 копейки – до 77,08 грн/л. Вместе с тем, обычный 95-й "сбросил" 1 копейку и стоит, в среднем, 73,12 гривни за литр.

Средняя стоимость автогаза сегодня выросла на 13 копеек – до 49,17 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего бензином марки А-95 14 апреля заправляют в сети Brent Oil – 66,85 гривни за литр, а дороже всего – на АЗС сетей ОККО и WOG, по 76,90 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 75,99 грн/л;

KLO – 73,70 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,94 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 14 апреля продают в сети "Свои". Здесь средняя цена – 87,49 грн/л. Самый дорогой – в сетях ОККО и WOG, по 93,90 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 92,00 грн/л;

SOCAR – 91,85 грн/л;

KLO – 91,90 грн/л;

"Укрнафта" – 89,50 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 88,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего газ 14 апреля продают в сети "Кворум" по цене 46,78 гривни за литр. Дороже всего заправиться газом можно в сети Motto по цене почти 53 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 49,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,61 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на нефть и стоимость топлива на АЗС – последние новости

В ночь на 8 апреля цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии на Ближнем Востоке. Стоимость нефти марки Brent с начала торгов упала почти на 18 долларов – до 91,51 доллара за баррель.

Впрочем, из-за провала первого раунда переговоров между США и Ираном, а также продолжающегося существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе цены на нефть возобновили рост и снова превысили 100 долларов за баррель. Однако 14 апреля котировки незначительно снизились на фоне ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что, несмотря на существенное снижение цен на нефть, в ближайшие недели хороших для водителей новостей на табло АЗС не будет.

